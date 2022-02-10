На Кубани рассматривают возможность замены автобусов электробусами

Глава региона посетил площадки производства транспорта в Беларуси Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае рассматривают замену автобусного парка электробусами. Глава региона посетил производство транспорта на заводе «Белкоммунмаш» в Республике Беларусь. Предприятие выпускает трамваи, троллейбусы, электробусы, входя в число лидеров в странах СНГ.

– С января 2022 года в Сочи проходит испытания первый электробус вашего завода. Считаю, это первый шаг к тому, чтобы запустить на побережье края белорусские автобусы. Мы планируем в течение пяти лет перевести весь пассажирский транспорт на электрический. Вы можете быть потенциальным поставщиком электротранспорта, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Необходимо просчитать, насколько электротранспорт сопоставим по качеству с газомоторным.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о тестировании электробусов разных производителей на территории Сочи в 2022 году. В настоящее время на курорте курсирует модель Е321 белорусского производства по маршруту № 17.