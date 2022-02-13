Семья погибшего в Сочи рэпера из Хакасии ищет деньги на транспортировку тела

Рэпер родился в Абакане, но последний месяц жил в Сочи.

Семья погибшего в Сочи рэпера Владимира Богданова ищет деньги на транспортировку тела. Напомним, 32-летний мужчина найден мертвым в квартире, которую он арендовал больше месяца. На связь с музыкантом долгое время не могли выйти ни друзья, ни родственники. Забеспокоился и владелец квартиры, который решил лично проверить, что случилось с квартирантом. Открыв дверь, он увидел лежащего на полу мужчину без признаков жизни. СУ СК по Краснодарскому краю проводит проверку по факту его гибели.

На данный момент тело Владимира находится в морге. Забрать его родственники не могут - им не хватает средств. Поэтому, как удалось узнать «КП» - Кубань», семья объявила сбор средств для возвращения тела покойного на родину.

- Мы все ближе к нужной сумме для того, чтобы его привезти. Он хотел жить в Сочи. Но я считаю, что его творческая личность рождена в Абакане и ему место здесь. В родном городе, - написал в соцсетях брат погибшего Николай.

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