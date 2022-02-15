В мэрии Краснодара рассказали, будут ли строить дублер улицы Посадского

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В районе нового стадиона молодежной команды «Краснодар» начали строить новую дорогу. Она проходит параллельно улице имени Владислава Посадского. Местные жители предположили, что это создается дублер, а основную проезжую часть могут перекрыть из-за строительства новой очереди парка Галицкого. В мэрии разъяснили ситуацию и опровергли домыслы.

- По информации администрации Калининского сельского округа, работы идут на частной территории. Сейчас на этом участке строят техническую дорогу для проезда строительной техники. Движение транспорта по проезжей части по улице Посадского ограничивать не будут, - прокомментировали в мэрии Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новая очередь парка "Краснодар" переплюнет «Зеленые легкие Манхэттена». Она превратится в сказочный лес.