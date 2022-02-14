Будьте готовы к неожиданностям. Новая очередь парка Галицкого переплюнет «Зеленые легкие Манхэттена»

Новая очередь парка «Краснодар» преображается с каждым днем. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Новая очередь парка Галицкого преображается на глазах. Фотограф Евгений Таранжин вновь запустил дрон и пролетел над строящими объектами. Сомнений в том, что новая часть зоны отдыха переплюнет лучшие мировые парки, нет.

Невероятные арт-объекты приковывают взгляд даже в "сыром" виде. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Бесформенные горы земли и песка постепенно становятся похожими на осмысленные объекты.

Фигурный водоем - будущая визитная карточная новой очереди. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Благодаря тому, что работы на территории идут круглосуточно, уже можно разглядеть очертания будущих искусственных водоемов.

Особенно эффектно парк смотрится с высоты полета квадрокоптера, позволяющего рассмотреть красивые геометрические узоры и обширные пространства.Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Стоит сказать, что в новой очереди появится водопад с несколькими каскадами. Некоторые ценители уже провели параллели с арт-объектом в парке Нью-Йорка.

На снимках можно увидеть то, как постепенно вырисовывается общая картина парка. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Тяжелая техника шумит сразу в нескольких точках. Уже видны очертания будущих дорожек. А не так давно рабочие завершили прокладку коммуникаций.

Плитка, которой выкладывают дорожки, не симметричная, а словно поломанная. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Также парк украсит сад камней. Невероято эффектно он смотрится именно с высоты полета квадрокоптера, позволяющего рассмотреть красивые геометрические узоры и обширные пространства.

А вот и Японский сад - здесь уже установили ограждение. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Пока одни бригады создают настоящие арт-шедевры, которые в будущем станут визитными карточками парка, другие превращают новую очередь в лес. Парк засадили густо деревьями, временами он похож на непролазную чащу.

Новая очередь парка уже сейчас начинает утопать в зелени. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Здесь появились десятки деревьев различного вида — есть и хвойные, и лиственные. И, конечно, радовать глаз будут экзоты, привезенные из других стран.

Работы кипят и днем, и ночью. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Конечный результат держится в строгой тайне. Судя по масштабам, в Краснодаре появится маленькая копия рая с каскадными объектами и фигурными водоемами, утопающими в море зелени. Говорят, что ждать краснодарцам осталось совсем немного - открытие новой очереди планируют уже летом 2022 года.

Новая очередь парка «Краснодар» преображается с каждым днем. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

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