Отголоски Петергофа: какой сюрприз готовят в новой части парка Галицкого

В новой очереди работы кипят круглосуточно. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Вот уже не первый год у краснодарцев есть любимое занятие - следить за тем, как расширяется парк Галицкого. Порой, кажется, что техника там не смолкает ни на минуту, трудятся, как пчелы, и бригады в строительных комбинезонах. Благодаря такому темпу жители города каждый год получают подарок - прекрасную зону для отдыха. По масштабам «Краснодар» уже превзошел московское «Зарядье». Но каждый раз новая часть преобразившегося парка удивляет! И вот готовится очередной сюрприз.

В начале осени стало известно, что идет работа над новыми локациями. Техника кипит на месте бывших полей академии футбольного клуба «Краснодар». Вот и еще одна новая очередь парка раскинется около парковки стадиона – на улице Тихорецкой.

По снимкам, сделанным с высоты, видны масштабы проекта. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Судя по снимкам, сделанным ранее с высоты, новая очередь будет рельефной. На кадрах видны горы земли, которые завезли грузовики. Местные жители даже стали гадать, что появится на этом месте. Одни утверждают, что японские сады, другие – трасса для мотокросса.

А еще вдоль забора по северной части идет бетонирование широкой дорожки. На склонах продолжают укладывать георешетку, а на одной из полян застилают газон.

Сомнений в том, что парк станет еще красивее, нет ни у кого. Фото: instagram.com/prostoevgeny

А не так давно фотограф Евгений Таранжин поделился свежими снимками, на которых отчетливо видно - в новой части парка будут водоемы. Эти объекты необычной формы, а еще фотограф заметил, что уровни в карьерах разные - таков замысел архитекторов.

А еще к водоему ведет каскадный спуск. Увидев его, краснодарцы предположили, что в новой части парка будут чувствоваться отголоски Петергофа с его величественными ступенями. Однако большинство жителей города уверены - повторять Галицкий не любит.

- Здесь будет гораздо круче, чем в Петергофе, даже сомнений нет! - пишут пользователи в соцсетях.

Но пока проект держится в секрете - по традиции, бизнесмен сохраняет интригу. Увидеть, что получилось в итоге, краснодарцы смогут предположительно в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наведем шорох с обрезами»: неизвестные угрожали прийти в парк Галицкого с оружием, если им не переведут 20 млн рублей

Полиция Краснодара ищет подозреваемых, шантажирующих взрывами в торговых центрах и парке (читайте далее)

«Бессмысленная трата денег»: краснодарцы накинулись на Сергея Галицкого, который строит новую очередь парка

Сейчас на объекте кипит работа (подробнее)