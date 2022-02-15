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Здоровье15 февраля 2022 10:45

На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов и школ

Не посещают учреждения частично группы и классы
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 школ и детсадов Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 школ и детсадов Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 детских садов и школ. Тем временем на карантин частично закрыты группы и классы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, 34 учреждения не посещают дети из 97 групп. На дистанционном обучении остаются 96 классов в 50 школах и 7 групп в Краснодарском архитектурно-строительном колледже.

Напомним, в крае за сутки COVID-19 заболели 3072 человека. Среди новых пациентов насчитывается 187 детей.