На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов и школ

В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 школ и детсадов Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 детских садов и школ. Тем временем на карантин частично закрыты группы и классы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, 34 учреждения не посещают дети из 97 групп. На дистанционном обучении остаются 96 классов в 50 школах и 7 групп в Краснодарском архитектурно-строительном колледже.

Напомним, в крае за сутки COVID-19 заболели 3072 человека. Среди новых пациентов насчитывается 187 детей.