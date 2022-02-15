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Общество15 февраля 2022 11:29

Оценку ущерба от подтоплений завершили в Славянском районе Кубани

Пострадавшими признаны 284 дома
Светлана ОВДЕЙ
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Пострадавшими признаны 284 дома Фото: пресс-служба краевой администрации

Пострадавшими признаны 284 дома Фото: пресс-служба краевой администрации

Оценку пострадавших от подтоплений домов завершили в Славянском районе Кубани. В результате комиссии признали пострадавшими 284 объекта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В пострадавших от талой и дождевой воды домах проживают 800 человек. После завершения оценки составляются документы для выплат.

Отметим, в муниципалитете продолжает действовать режим ЧС. Славянский район – один из наиболее пострадавших от непогоды.