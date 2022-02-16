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Общество16 февраля 2022 5:14

Суд отказал Минтрансу Кубани в запрете на работу агрегатора такси «Сити Мобил»

Минтранс региона больше полугода пытается отрегулировать работу такси
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Судебные разбирательства продолжаются

Судебные разбирательства продолжаются

Арбитражный суд Москвы отказал министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в удовлетворении иска о запрете на работу агрегатора такси «Сити Мобил».

Иски в отношении еще двух агрегаторов такси выделены в отдельное производство. Заседания пройдут в марте.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что минтранс Кубани пытался на протяжении больше полугода отрегулировать работу агрегаторов такси. Министерство транспорта подало в суд на ООО «Сити Мобил» и ООО «Альматея». Это все службы по перевозке пассажиров. Ведомство намерено ограничить деятельность сервисов в регионе из-за водителей, которые работают без необходимых разрешений.