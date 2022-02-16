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Общество16 февраля 2022 9:32

Глава РЖД рассказал об этапах строительства сети электричек в Краснодаре

По словам Олега Белозерова, строительство запланировано в несколько этапов, начиная с возведения платформ и кольцевого движения
Светлана ОВДЕЙ
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Глава РЖД рассказал об этапах строительства сети электричек в Краснодаре. По словам Олега Белозерова, работы запланированы в несколько этапов, начиная с возведения платформ и обустройства кольцевого движения по уже имеющимся линиям, сообщает «Коммерсант».

- Первый этап - строительство платформ и организация кольцевого движения по имеющимся линиям - предполагает небольшой объем работ. Если идти дальше, а это уже будут 2025–2027 годы, обсуждается строительство вторых путей и закупка подвижного состава, что сразу даст большие эффекты в агломерации, - отметил Олег Белозеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о завершении предпроектной проработки комплекса электричек в Краснодаре. Она станет основой транспортной системы Краснодарской агломерации.