В Лазаревском районе новый оползень разрушил дорогу в селе Сергей Поле

Жители не смогут попасть домой Фото: https://vk.com/wall-68030706_2802462

В Сочи оползень "убивает" дорогу в селе Сергей Поле. За помощью обратилась местная жительница, опубликовав пост в группе ВК. Следует отметить, смещение дороги началось еще в январе 2022 года. На данный момент движение автомобилей по данному участку земли невозможно. Оползень превратил дорогу в небезопасное место для переезда.

- Если дороги не будет, жители улицы Новошкольной, а также переулков Севанский и Массис не смогут попасть домой, - отметила жительница села Сергей Поле.

Напомним, раннее «КП»-Кубань» сообщила, что Вениамин Кондратьев поручил отметить опасные участки Сочи в Генплане.