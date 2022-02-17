Незаконную пристройку к зданию морского вокзала демонтировали в Сочи

В дело вмешалась краевая администрация Фото: Иван ВИСЛОВ

Летом 2021 года, как сообщили в «КП»-Кубань», незаконно были пристроены ларьки к зданию морвокзала. При этом в мэрии Сочи заявили, что разрешения на реконструкцию здания никому не выдавалось. Отметим, что на территории культурного наследия регионального значения запрещены различного вида пристройки.

- Режим использования объекта запрещает возведение на его территории объектов некапитального строительства, включая киоски, павильоны и тому подобное, - подчеркнула пресс-служба администрации Сочи.

На сегодняшний день после вмешательства краевой администрации фасаду морского вокзала вернули прежний вид.

- Очистка территорий памятников истории и культуры от нестационарных торговых объектов является важной задачей в Краснодарском крае, - заявил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Напомним, здание морского вокзала было построено в 1955 году по проекту архитектора Каро Алабяна в стиле «сталинского ампира».