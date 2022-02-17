В Кропоткине построят новую благоустроенную зону отдыха

Всего в этом году в крае приведут в порядок 219 общественных территорий. Фото: пресс-центр Администрации Краснодарского края

В Кропоткине проведут полную реконструкцию общественных территорий по улице Красной до конца 2022 года. Площадь территории, которую планируют благоустраивать, составляет 8,5 га. Администрация города собирается полностью заменить асфальт и добавить места для перехода дороги. Установят новые скамейки и урны. Также в планах сделать проезд к жилому сектору доступным.

– За эту зону жители отдали наибольшее число голосов, – заявил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

В центре города появятся детские игровые площадки, зона с тренажерами и оборудованием для занятий уличной гимнастикой. На территории оборудуют зону для скейтбордистов. У зоны отдыха появятся новые места для парковки автомобилей.

Основное озеленение территории сохранят. Также высадят и новые деревья: дополнительно планируется высадить клены, березы и кустарники можжевельника.

Отметим, в 2022 году во всем крае планируют обновить порядка 219 общественных территорий.

Напомним, ранее в «КП»-Кубань» сообщалось, что к майским праздникам обновят набережную Мзымты.