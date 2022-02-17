В Сочи загрузка горного кластера превышает 85%

Городской зимний оперативный штаб работает в еженедельном режиме. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В администрации Сочи 17 февраля состоялась очередная встреча. На ней поднимались вопросы подготовки служб и сервисов города к подступающим февральским и мартовским праздникам. В эти дни ожидается большой прирост отдыхающих на горнолыжный курорт. В горном кластере показатель уже на сегодняшний день очень высокий.

– Показатель размещения достигает 85-87%, - заявила заместитель мэра курорта Инна Петухова.

Также Инна Петухова обратилась ко всем службам Сочи с просьбой как можно лучше активизировать работу.

Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщила о том, что загрузка отелей в Сочи превышает 65%.