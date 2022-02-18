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Общество18 февраля 2022 9:12

На обходе Сочи дорожники начали укладывать асфальт

Работы проходят на четвертом километре трассы А-147
Ангелина НАЗАРЧУК
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Активно ведутся ремонтные работы. Фото: пресс-центр Упрдор «Черноморье»

Активно ведутся ремонтные работы. Фото: пресс-центр Упрдор «Черноморье»

Работы проводятся поочередно на каждой из двух полос движения. Управление дорог «Черноморье» посоветовало водителям планировать передвижения в сторону Адлера до 19 часов 18 февраля. Это связано с тем, чтобы избежать больших пробок.

- Укладка нового дорожного полотна на этом участке - мера временная, - заявляют эксперты дорожного управления.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», Упрдор планируют провести полный анализ местность в районе обхода Сочи. Ранее на данной трассе образовалась поперечная трещина. В связи с этим было принято решение поставить ограничение скорости до 20 км/ч.

Напомним, накануне «КП»-Кубань» сообщила о новом оползне, который разрушил дорогу в Лазаревском районе.