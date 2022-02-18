На Кубани арестовали пенсионера, нанявшего киллера для убийства сына

Пенсионера, нанявшего киллера для убийства сына, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», 64-летний мужчина заказал убийство 39-летнего сына. Родитель пошел на преступление ради принадлежащей ребенку квартиры. О замысле узнали сотрудники органов, в связи с чем подготовка проходила под контролем.

- «Исполнитель», в роли которого выступил правоохранитель, согласился на преступление за 500 тысяч рублей. Обвиняемый сообщил «исполнителю» адрес квартиры, в которой проживает его сын, и другие обстоятельства, а также передал хранившиеся у него запасные ключи от квартиры, нож и 5 тысяч рублей в качестве аванса. Получив информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, обвиняемый передал мужчине 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Чтобы отпраздновать совершенное дело, он предложил выпить. По пути в магазин в станице Новомышастовской фигуранта задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.