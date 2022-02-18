Боеприпасы уничтожили боеприпас на специальной площадке. Фото: пресс-службы управления Росгвардии по Адыгее.

В Адыгее найден снаряд времен войны. Как стало известно, его обнаружили неподалеку от одной из станиц в Майкопском районе республики. На подозрительный предмет наткнулись местные жители, которые решили не подходить к нему близко, а доверить эту работу специалистам. Люди позвонили в полицию. На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии.

- Обнаруженный 82-миллиметровый реактивный снаряд периода войны оказался со следами коррозии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Росгвардии по Адыгее.

Росгвардейцы приняли все меры безопасности, после чего боеприпас уничтожили на специальной площадке. Никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что два артиллерийских снаряда со следами коррозии обнаружили на берегу реки Шибик около хутора Новоукраинского в Крымском районе. Боеприпасы перенесли в карьер. Позже саперы уничтожили их.