До конца дня оставшиеся жильцы будут эвакуированы. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи эвакуируют оставшихся жителей дома с трещиной на Ахуне. Об этом стало известно во время экстренного оперативного штаба, который организовали мэр Сочи Алексей Копайгородский, министр гражданской обороны и ЧС Сергей Штриков и прокурор Хостинского района Александр Поляков.

Дом продолжает разрушаться, это несет угрозу для жителей других подъездов. Потому принято решение полностью вывести жильцов дома в безопасное место.

– Сейчас самое главное для нас – обеспечить полную безопасность людей, - заявил Алексей Копайгородский. - До конца дня оставшиеся жильцы будут эвакуированы.

При этом жители Хостинского района беспокоятся о том, что останутся без места жительства. «КП» - Кубань» удалось выяснить - если восстановить дома будет уже невозможно, то гражданам предоставят финансовую помощь. Денежная сумма будет направлена для покупки нового жилья.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Кубань» писала о том, что сейчас происходит с многоэтажкой в Сочи, которая начала трещать по швам после непогоды.