Владимир Анфиногенов. Фото: администрация Краснодара

Из мэрии Краснодара уволился чиновник, ранее задержанный по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

- Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов больше не работает у нас, он ушел по собственному желанию, - прокомментировали в администрации Краснодара. Как оказалось, заявление на увольнение Анфиногенов написал еще в январе. Но известно о его уходе стало только сейчас.

Напомним, Владимир Анфиногенов в декабре прошлого года был задержан по подозрению во взятке от городского перевозчика. По версии следствия, он получил 200 000 рублей.

На место заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара пока никого не взяли.