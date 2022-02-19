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Здоровье19 февраля 2022 9:22

14 человек скончались от коронавируса в Краснодарском крае 19 февраля 2022

На ЭКМО сейчас находятся 5 человек
Варвара ДЫМ
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От ковида людей лечат в больницах

От ковида людей лечат в больницах

14 человек скончались от коронавируса в Краснодарском крае 19 февраля 2022. Об этом сообщает минздрав региона.

- Всего на Кубани выявлено 4494 случая заболевания COVID-19, это данные на 19 февраля, - говорят в министерстве здравоохранения Краснодарского края. – К сожалению, спасти не удалось 14 человек.

Сейчас в больницах Кубани на аппаратах ИВЛ находятся 106 человек. В тяжелом состоянии на ЭКМО – пятеро.

Врачи напоминают, что единственный способ обезопасить себя от ковида – вакцинация. Прививка защищает организм от тяжелого течения болезни.