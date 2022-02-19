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Общество19 февраля 2022 9:47

15 мест размещения для беженцев из ДНР и ЛНР подготовили на Кубани

Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко
Варвара ДЫМ
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Краснодарский край готов принять беженцев из ДНР

Краснодарский край готов принять беженцев из ДНР

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

15 мест размещения для беженцев из ДНР и ЛНР подготовили на Кубани. Принять в них могут до 20 000 человек. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

- У нас на связи в режиме ВКС находятся начальники семи субъектов страны, в том числе и Краснодарского края. Руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан у себя, - сообщил Виктор Яцуценко на совещании в Ростовской области.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в субботу, 19 февраля, сообщил, что край готов принять у себя беженцев из ДНР и ЛНР.

- Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку, - написал у себя в соцсетях Вениамин Кондратьев.