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В Абрау-Дюрсо откроют курорт исторического и гастрономического туризма. Об этом сообщил гендиректор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на подписании соглашения с администрацией Краснодарского края.

- В Абрау-Дюрсо планируем открыть курорт для исторического, экологического и гастрономического туризма, - сообщил гендиректор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. – При поддержке администрации Краснодарского края запустим туркластеры, которые станут якорными для Кубани. Дополнительно планируем определить перспективные туристические территории и уже работаем над новыми проектами. Будем развивать популярные и востребованные у россиян и гостей из-за рубежа виды туризма.

Напомним, во время подписания соглашения, которое прошло в Сочи, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что регион планирует увеличить турпоток до 22 млн человек к 2030 году. Также глава Кубани рассказал, что инвестиционный портфель санаторно-курортной отрасли вырос в 3,5 раза.