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Общество19 февраля 2022 10:15

В Краснодаре на улице Красной хотят перенести электросети под землю

В будущем выдавать разрешения на проведение воздушных линий не будут
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Центральную улицу города предварительно обследуют.

Центральную улицу города предварительно обследуют.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На улице Красной в Краснодаре планируют перенести воздушные сети электропередачи и связи под землю. Об этом сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Как стало известно, уже разработан проект решения городской Думы о внесении изменений в правила благоустройства города. В данный момент он находится на стадии согласования.

Центральную улицу предварительно обследуют. Эту работу планируют выполнить в течение месяца. Так, в Краснодаре будет реализован проект муниципального оператора связи.

- Надо синхронизировать все рабочие процессы и привести главную улицу города в порядок.

Это же позорище, - раскритиковал ситуацию глава города Андрей Алексеенко. - Вы посмотрите на эти опоры — они уже не держат массу этих кабелей.

Такая работа, по словам градоначальника, поможет «нащупать» проблемные точки и в других районах.

Стоит сказать, что ранее перенесли опоры линий электропередачи по улице Солнечной.

- Помимо этого, есть готовый проект реконструкции подстанции Центральной, - уточняют в администрации Краснодара. Это поможет убрать две цепи электропередачи по Новокузнечной.