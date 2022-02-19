В Краснодаре на улице Красной хотят перенести электросети под землю

Центральную улицу города предварительно обследуют. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На улице Красной в Краснодаре планируют перенести воздушные сети электропередачи и связи под землю. Об этом сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Как стало известно, уже разработан проект решения городской Думы о внесении изменений в правила благоустройства города. В данный момент он находится на стадии согласования.

Центральную улицу предварительно обследуют. Эту работу планируют выполнить в течение месяца. Так, в Краснодаре будет реализован проект муниципального оператора связи.

- Надо синхронизировать все рабочие процессы и привести главную улицу города в порядок.

Это же позорище, - раскритиковал ситуацию глава города Андрей Алексеенко. - Вы посмотрите на эти опоры — они уже не держат массу этих кабелей.

Такая работа, по словам градоначальника, поможет «нащупать» проблемные точки и в других районах.

Стоит сказать, что ранее перенесли опоры линий электропередачи по улице Солнечной.

- Помимо этого, есть готовый проект реконструкции подстанции Центральной, - уточняют в администрации Краснодара. Это поможет убрать две цепи электропередачи по Новокузнечной.