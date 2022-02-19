Авария на трассе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

Видео жуткого ДТП на трассе под Новороссийском появилось в Сети. На кадрах видно, как два грузовика мчатся навстречу друг другу.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края сайту «КП»-Кубань» рассказали, что видео снято на камеру регистратора. А самая авария произошла около 11 часов утра 19 февраля в районе седьмого километра автодороги «ЖД петля».

- Здесь столкнулись два большегруза, один из них выехал на встречную полосу движения, - рассказали «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края. – В аварии пострадали два человека.