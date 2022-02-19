Волонтерский центр «Единой России» на Кубани проводит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Волонтерский центр «Единой России» Краснодарского края открыл пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, проводится сбор в материальной и денежной форме. А на базе местных общественных приемных «Единой России» открыты пункты, куда можно принести продукты питания с длительным сроком годности, средства гигиены, детские вещи.

Волонтеров, неравнодушных жителей, призывают связываться с кол-центром Волонтерского центра партии по телефонам: 8(918)431-02-78 и 8(918)431-04-37.

- Для оказания помощи людям в Ростовскую область уже выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции «Единой России», координатора партии по молодежной политике Игоря Кастюкевича, - сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак,

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 19 февраля сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.