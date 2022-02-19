Турпоток в Сочи увеличится на 5 млн человек благодаря соглашению с «Туризм.РФ»

Сотрудничество поможет Сочи развить уникальные территории. Фото: Telegram канал Алексей Копайгородского

Благодаря соглашению администрации края с «Туризмом. РФ» привлечь в Сочи дополнительные денежные средства. Также появятся новые рабочие места. За счет новых инвестиций мэрия обновит и инфраструктуру Сочи.

- Благодарю вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко, губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и руководителя Корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова за выбор нашего города для участия в новом проекте, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Вениамин Кондратьев и Сергей Суханов подписывают договор. Фото: Telegram канал Алексей Копайгородского

Глава города также подчеркнул, сотрудничество поможет Сочи развить уникальные территории.

- Необходимо поддерживать статус главного курорта страны и укреплять свои позиции, предлагая российским и иностранным гостям конкурентоспособный продукт, - заявил Алексей Копайгородский.

Напомним, как ранее сообщила «Комсомольская правда-Кубань», к началу майских праздников в Сочи обновят набережную Мзымты.