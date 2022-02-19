В Сочи простились с бывшим главой Центрального района Анатолием Казанковым

Почтили память Анатолия Ивановича близкие, бывшие коллеги, руководители Сочи, а также почетные жители Сочи. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В Сочи 19 февраля простились Почетным гражданином Анатолием Казанковым. В Городском Собрании города пришли почтить память Анатолия Ивановича его близкие, бывшие коллеги, руководители Сочи, а также почетные жители Сочи.

— Сегодня мы провожаем в последний путь замечательного человека, профессионала с большой буквы, великого труженика, мудрого и дальновидного руководителя, жизнь которого неотделима от истории нашего города, долгие годы верой и правдой служил его интересам, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Светлая память!

На время работы Анатолий Казанков занимался строительством объектов социального и культурного значения. Под его начальством были возведены и благоустроены микрорайоны на Макаренко, а также множество улиц. Как удалось узнать «КП»-Кубань», при Анатолии Казанкове были построены пожарное депо, две поликлиники, множество детских садов, знаменитые кинотеатр «Сочи» и органный зал курорта.

Большое внимание как начальник Анатолий Казанков посвящал молодежной политике и образованию, был одним из первооткрывателей университета туризма и курортного дела.

Как ранее писала «Комсомольская правда»-Кубань», дело Анатолия Ивановича в должности главы Центрального района на данный момент продолжает его дочь - Инна Казанкова.