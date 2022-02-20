В Сочи проведут порядка 100 экологических мероприятий в 2022 году

В январе в Сочи порядка 1500 новогодних елок отправили в переработку Фото: пресс-центр администрации Сочи

С 2022 года администрация Сочи уже организовала ряд экологических мероприятий. Итоги выполненной работы и дальнейшие планы на март текущего года обсудили на планерке штаба. Встреча проходила под руководством мэра города Алексея Копайгородского.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», будет проведен ряд мероприятий. Например, начнется активное внедрение «зеленых» и ресурсосберегающих технологий. Также город перейдет на безвредные виды топлива. Будут проводиться уроки экопросвещения.

– Чтобы Сочи и впредь оставался цветущим и чистым южным городом, необходимо каждому включиться в эту работу, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

На данный момент в административных зданиях Сочи уже перешли на электронные цифровые подписи. В кабинетах установлены шредеры, измельчающие бумагу. Благодаря этому процесс утилизация бумаги в разы облегчается. Также в мэрии устанавливают энергосберегающие лампочки.

В конце марта 2022 года сочинцы присоединятся к самой массовой экологической акции в мире «Час земли». Ровно на 60 минут предприятия и объекты города снизят расход электроэнергии.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда»-Кубань», в Сочи тестируется новый электробус модели Е321.