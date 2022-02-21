В Сочи построят новый горный курорт «Долина Васта»

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Новый круглогодичный бальнеологический горный курорт «Долина Васта» планируют построить в Сочи. Он сможет принимать до 1,5 млн гостей в год. Соглашение на реализацию проекта уже подписано.

- На территории нового курорта построят современные гостиницы, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клинику, - сообщили в «Туризм.РФ».

«Долина Васта» предполагает еще 13 км новых канатных дорог, они свяжут горнолыжные трассы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по соглашению, подписанному с «Туризм.РФ», под Анапой построят новый город. В нем появится Диснейленд и 50 новых отелей.