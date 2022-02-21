В Сочи туристический проект «Долина Васта» стоимостью 30 млрд рублей построят в 2029 году

Общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв метров Фото: пресс-служба администрация Сочи

В рамках рабочей поездки в Краснодарский край заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил будущий горнолыжный курорт в Сочи. Проект носит название «Долина Васта». Его стоимость составляет 30 млрд рублей.

- Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства, - заявил гендиректор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Кубань», в «Долине Васта» планируют построить оздоровительные, горнолыжные и экологические комплексы для отдыха. Также в долине построят 13 километров канатных дорог. Появятся 80 километров новых горнолыжных трасс.

Кроме того, сообщается, что горнолыжный курорт смогут посещать порядка восьми тысяч человек. Каждый год «Долина Васта» будет принимать около 1,5 млн путешественников. Инвестор проекта - компания «Интеррос».

Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщала, что был подписан договор администрации Краснодарского края с корпорацией «Туризм.РФ».