На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов, школ, групп и классов Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за распространения COVID-19 детских садов, школ, групп и классов. Ранее находившиеся на самоизоляции воспитанники продолжили посещать учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб края.

На самоизоляции остаются студенты группы Краснодарского архитектурно-строительного колледжа. Учащиеся продолжают обучение в дистанционном режиме.

В ранее закрытых группах и классах провели санитарную обработку.

Тем временем в регионе от коронавирусной инфекции уже привились более 3 миллионов человек. В том числе продолжается вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.