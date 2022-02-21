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Здоровье21 февраля 2022 8:26

На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов, школ, групп и классов

На дистанционном обучении остается одна группа колледжа в Краснодаре
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов, школ, групп и классов Фото из архива КП

На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов, школ, групп и классов Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за распространения COVID-19 детских садов, школ, групп и классов. Ранее находившиеся на самоизоляции воспитанники продолжили посещать учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб края.

На самоизоляции остаются студенты группы Краснодарского архитектурно-строительного колледжа. Учащиеся продолжают обучение в дистанционном режиме.

В ранее закрытых группах и классах провели санитарную обработку.

Тем временем в регионе от коронавирусной инфекции уже привились более 3 миллионов человек. В том числе продолжается вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.