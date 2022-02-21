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Общество21 февраля 2022 10:03

Сочинский мясокомбинат опроверг данные о площади выкупаемого земельного участка

Вместо 9 га предприятие собиралось выкупить всего 6,76
Ангелина НАЗАРЧУК
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Общая кадастровая стоимость земли составляет 619 006 316 рублей

Общая кадастровая стоимость земли составляет 619 006 316 рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне СМИ сообщили о банкротстве сочинского мясокомбината. Предприятие опровергло данную информацию. Мясокомбинат уверяет, что запросы в арбитражный суд по делу о банкротстве не отправляли.

- АО «Сочинский мясокомбинат» не подавало в арбитраж заявлений о своем банкротстве, - заявляет компания.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» – Кубань», настоящая площадь участков, которые хотели выкупить представители АО «Сочинский комбинат», составляет 6,76 га. Накануне говорилось о 9 га земли.

- Общая площадь данных земельных участков составляет 6,76 га, а их общая кадастровая стоимость - 619 006 316 рублей, - объявили на предприятии.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщила о самом дешевом доме в Сочи за 5 млн рублей.