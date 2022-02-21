В Сочи высадят 50 тысяч новых деревьев

В каждом районе Сочи организуют по одной экозоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Сочи высадят порядка одного миллиона различных цветов, 50 тысяч деревьев и кустарников. Будет расширена сеть питомников с посадочным материалом, адаптированным под местные условия. Также в планах воссоздать ландшафтные уголки, ранее созданные советским художником-дендрологом Сергеем Венчаговым.

- Сочи - самый востребованный курорт России с уникальной природой. Мы должны сохранить и приумножить это богатство, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань, администрация города планирует в каждом районе Сочи организовать по одной экозоне. Также собираются создать Мацестинский кластер здоровья и бальнеологии.

Напомним, накануне «Комсомольская правда» - Кубань» сообщила о том, что в Сочи планируют провести порядка 100 экологических мероприятий в текущем году.