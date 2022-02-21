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Общество21 февраля 2022 13:12

За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента

Это данные на 21 февраля 2022 года
Варвара ДЫМ
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За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента

За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента

Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Сообщает администрация главы Адыгеи.

- По данным на 21 февраля число заболевших коронавирусом в Адыгее - 408 человек, - говорят в ведомстве. - За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Они умерли в инфекционных больницах. Это двое мужчин. Один – из Майкопа, другой – из Майкопского района.

По данным на 21 февраля 2022 года, больше всего заболевших в Майкопе, меньше всего – в Шовгеновском районе.