За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Сообщает администрация главы Адыгеи.

- По данным на 21 февраля число заболевших коронавирусом в Адыгее - 408 человек, - говорят в ведомстве. - За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Они умерли в инфекционных больницах. Это двое мужчин. Один – из Майкопа, другой – из Майкопского района.

По данным на 21 февраля 2022 года, больше всего заболевших в Майкопе, меньше всего – в Шовгеновском районе.