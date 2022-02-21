За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента
Фото: Олег ЗОЛОТО
За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Сообщает администрация главы Адыгеи.
- По данным на 21 февраля число заболевших коронавирусом в Адыгее - 408 человек, - говорят в ведомстве. - За сутки в Адыгее от COVID-19 скончались два пациента. Они умерли в инфекционных больницах. Это двое мужчин. Один – из Майкопа, другой – из Майкопского района.
По данным на 21 февраля 2022 года, больше всего заболевших в Майкопе, меньше всего – в Шовгеновском районе.