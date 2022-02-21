В Сочи установят 3 газозаправочные станции до конца 2023 года

Уже начали определять площадки под строительство новых заправочных станций в Сочи. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Администрация Сочи 21 февраля подписала соглашение о совместной работе по развитию инфраструктуры с гендиректором компании «Газпром газомоторное топливо» Тимуром Соиным.

В Сочи несколько лет благополучно работает общественный транспорт на экологически чистом топливе – порядка 100 автобусов на метане. Со временем мэрия города планирует образовать весь парк техники на природном газе. Следует отметить, новый транспорт не будет приносить вреда природе. Также новый общественный транспорт станет для жителей города комфортнее и экономичнее.

- Уже начали определять площадки под строительство новых заправочных станций в Сочи, - заявил в своем Telegram канале мэр города Алексей Копайгородский. - Первую из них запланировали в Адлере на улице Энергетиков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Кубань» сообщила о том, что в Сочи тестируют новый электробус по маршруту №17.