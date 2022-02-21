В Сочи самая дорогая недвижимость оценивается в 1,8 млрд рублей

Всего в доме 5 этажей. Фото: https://sochi.cian.ru

В феврале 2022 года в Сочи выставили на риелторские сайты недвижимости 3,6 тысячи домов. Самый дорогой частный дом расположен в Хостинском районе Сочи.

Дом выставили на продажу с указанной стоимостью 1 894 047 500 рублей. Площадь - 1 674 квадратных метра. То есть цена за квадрат - 1 131 450 рублей. Придомовая территория составляет 14 соток. Всего в доме пять этажей. Он был построен в 2005 году.

Задний двор самого дорого дома. Фото: https://sochi.cian.ru

- Резиденция находится в престижном микрорайоне Светлана, - сообщает риелтор на сайте "Циан". - Рядом с домом расположены: санаторий Светлана, гостиница Жемчужина, салоны красоты, фитнес-клуб, магазины, рестораны, кафе.

Одна из комнат частного дома. Фото: https://sochi.cian.ru

Как удалось выяснить «КП» - Кубань», возможны торги за данную недвижимость.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о самом дешевом доме в Сочи стоимостью 5,3 млн рублей.