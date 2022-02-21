«Оператор», снявший секс-видео со школьницей в Сочи, дал признательные показания

Героиней скандального ролика стала 15-летняя школьница, поэтому правоохранители организовали разбирательства. Фото: Рустем АХУНОВ

«Оператор», снявший секс-видео со школьницей, дал признательные показания. Напомним, ранее сообщалось, что у 19-летнего жителя Сочи взяли на проверку телефон. Во время просмотра файлов там обнаружили интимную запись. Героиней скандального ролика стала 15-летняя школьница. Видео мгновенно стало предметом пристального внимания правоохранителей. Они организовали разбирательства, но пока уголовное дело не возбуждено.

- На данный момент молодому человеку уже заданы вопросы в рамках проверки. Он дал признательные показания, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник из правоохранительных органов.

В действиях молодого человека усматриваются признаки преступления по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Известно, что материал проверки уже передан в СУ СК по Краснодарскому краю.