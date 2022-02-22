С начала 2022 года в Сочи из аэропорта Домодедово прилетели порядка 276 тысяч человек

Сочи - лидер среди таких направлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С декабря 2021 года по февраль 2022 самым популярным горнолыжным курортом стал Сочи. Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Кубань», из аэропорта Домодедово (Москва) на курорт вылетели порядка 276 тысяч туристов.

- Сочи - лидер среди таких направлений, - заявляет пресс-служба авиагавани.

Отметим, что в число самых посещаемых горнолыжных курортов, по версии аэропорта Домодедово, вошли Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк.

Напомним, ранее «Комсомольской правде-Кубань» сообщила о том, что с начала 2022 года Сочи посетили порядка 600 тысяч туристов.