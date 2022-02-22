В Адыгее лжесотрудники банка обманули мужчину на 800 тысяч рублей

Поддавшись на уговоры аферистов потеряны около 800 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Адыгеи зарегистрированы два новых случая дистанционного мошенничества. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции Майкопа обратился 41-летний местный житель. В результате обмана мужчина лишился своих сбережений. Выяснилось, что ему позвонили ненастоящие сотрудники банка. Они проинформировали о попытке оформления кредита на его имя и рекомендовали перевести деньги на специальный счет.

- Поддавшись на уговоры аферистов, мужчина потерял 790 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщает «КП» - Кубань» пресс-служба МВД Адыгеи.

Напоминаем, что несколько дней назад подобное мошенничество случилось с другой жительницей Адыгеи. Мошенники использовали такую же схемы вымогания денег. После чего женщина потеряла 650 тысяч рублей.

Помимо этого, жертвой аферистов стала и 54-летняя жительница республики. Она перевела несколько тысяч под предлогом покупки носимых вещей. После чего осталась без вещей и денег.

- Самые эффективные меры по сохранению своих сбережений - прекращать любой контакт с незнакомцами, - призывает полиция . - Не существует никаких «безопасных» счетов. При попытке незнакомцев убедить вас в том, что необходимо перечислить средства на такие счета с целью их сохранения, незамедлительно завершите общение.