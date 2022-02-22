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Общество22 февраля 2022 9:22

«Кинотавр» в Сочи пройдет с 13 по 20 сентября

Это уже 33-й фестиваль
Ангелина НАЗАРЧУК
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В рамках смотра представят конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов и раздел «Кинотавр. Сериалы»

В рамках смотра представят конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов и раздел «Кинотавр. Сериалы»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль «Кинотавр» традиционно состоится в Зимнем театре. Как удалось узнать «КП»-Кубань», 1 марта откроется прием заявок на участие в конкурсах на полнометражные и короткометражные фильмы, который продлится 3 месяца. Аккредитацию посетителей и участников кинофестиваля откроют 1 июля.

Подать свои работы и ознакомиться с правилами кинофестиваля можно на официальном сайте «Кинотавра».

- На кинофестивале будут соблюдены все рекомендованные меры безопасности, - сообщает пресс-центр «Кинотавра».

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Кубань» сообщила об открытии фестиваля Юрия Башмета.