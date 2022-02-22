Улицу Новгородскую ремонтируют в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Улицу Новгородскую ремонтируют в Краснодаре. Здесь обновляют участок от улицы Волжской до Ялтинской, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе ремонта планируется обновить 0,7 километра дороги. В настоящее время проводится фрезеровка старого асфальта, позже здесь уложат новое покрытие, благоустроят тротуары, заменят бортовые камни и люки, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

- При составлении плана ремонта дорог особое внимание уделяется улицам с движением общественного транспорта и тем, где расположены соцобъекты - школы, детские сады, учреждения здравоохранения. По улице Новгородской расположена школа № 24, поэтому важно обеспечить условия для учеников и их родителей, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В этом году в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 33 дорожных участка, еще 38 обновят в 2023 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Краснодаре запретят стоянку и остановку транспорта на улице Бородинской. Нововведение начнет действовать 15 марта.