В Сочинском нацпарке высадят 10 тысяч саженцев самшита

На данный момент высеяно порядка 300 тысяч семян. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В Сочинском национальном парке накануне появились первые ростки самшита колхидского. Они были посеяны осенью 2021 года. Для сашмита было оборудованое специально место. Саженцы занимают две крупные теплицы. На данный момент в них высеяно порядка 300 тысяч семян.

- Учитывая возможные потери на разных стадиях развития, мы ожидаем получить не менее 50 тысяч здоровых саженцев, которые через пять лет пребывания в питомнике пополнят ряды теперь уже рукотворных самшитников, - заявил директор нацпарка в Сочи Михаил Лапин.

Сотрудники парка каждый день проводят тяжелые работы для того, чтобы восстановить самшитовые леса. Процесс восстановления самшита колхидского планируется до 2030 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Кубань» сообщила о том, что в Сочи высадят порядка 50 тысяч новых деревьев и кустарников.