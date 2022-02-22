Председатель Общественной палаты Кубани поддержала решение о независимости ДНР и ЛНР. Любовь Попова отметила, что это возможность вернуть и обеспечить защиту интересов и безопасности населения.

- Поддерживаю решение Президента РФ, принятое на заседании Совбеза. Миллионы жителей Донбасса уже 8 лет живут в условиях реальной опасности, а целые семьи, беременные женщины и пожилые люди вынуждены покидать свои дома? Что у сотен тысяч детей нет нормального детства, возможности спокойно учиться и без опаски играть в своем дворе? - подчеркнула Любовь Попова. - Признание ДНР и ЛНР - вынужденная мера, и это шаг к восстановлению справедливости. Теперь есть реальная возможность, пусть не сразу, но вернуть мир на эти земли, обеспечить защиту интересов и безопасности населения,

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что глава региона Вениамин Кондратьев поддержал решение о признании независимости ДНР и ЛНР.