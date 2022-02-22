«Там наши русские люди, мы должны сделать все, чтобы их защитить». Губернатор Кубани поддержал решение о независимости ДНР и ЛНР

Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал решение о независимости ДНР и ЛНР. Глава Краснодарского края написал у себя в соцсетях:

- Полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина признать независимость ДНР и ЛНР. В данной ситуации — это единственно верное решение. Сегодня там живут наши русские люди. И мы должны сделать все, чтобы их защитить, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, Россия признала республики Донбасса. В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР И ЛНР. Главы этих республик при этом присутствовали. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией. А перед подписанием этого документа Владимир Путин выступил с 40-минутным обращением и объяснил о своем решении, сообщает kp.ru Кстати, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань готова принять у себя беженцев из ДНР и ЛНР. А волонтерский центр "Единой России" открыл на Кубани пункты сбора гуманитарной помощи беженцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия признала республики Донбасса. Главное из обращения Владимира Путина

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик (продолжение)

Топ-5 экономических санкций, которыми мир грозил России в ночь после признания ДНР и ЛНР

Запад обещал, что признание ДНР и ЛНР не пройдет для российской экономики без последствий. Вчера вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании обеих народных республик. Несмотря на поздний (хотя в Вашингтоне вполне себе дневной) час, эта новость взбудоражила весь мир. Главы некоторых государств даже созвали советы по этому поводу. И всю ночь обсуждали, какими санкциями наказать Россию за этот шаг (читайте далее)

Салют перед комендантским часом: Как Донбасс встретил признание независимости Россией Жители Донецка празднуют признание Россией Фото: Александр КОЦ Военное положение накладывает свой отпечаток на событие, которого в Донбассе ждали без малого восемь лет. Объявление о признании независимости застало меня за 15 минут до начала комендантского часа в центре города – на площади Ленина. Здесь их репродукторов, которые днем делают объявления об эвакуации, транслировалась речь президента России. Редкие прохожие останавливались ненадолго послушать, затем загружали онлайн-трансляцию на телефоне и спешили домой, дослушать в кругу семьи (продолжение)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия признала республики Донбасса. Главное из обращения Владимира Путина

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик (продолжение)

Топ-5 экономических санкций, которыми мир грозил России в ночь после признания ДНР и ЛНР

Запад обещал, что признание ДНР и ЛНР не пройдет для российской экономики без последствий. Вчера вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании обеих народных республик. Несмотря на поздний (хотя в Вашингтоне вполне себе дневной) час, эта новость взбудоражила весь мир. Главы некоторых государств даже созвали советы по этому поводу. И всю ночь обсуждали, какими санкциями наказать Россию за этот шаг (читайте далее)

Салют перед комендантским часом: Как Донбасс встретил признание независимости Россией Жители Донецка празднуют признание Россией Фото: Александр КОЦ Военное положение накладывает свой отпечаток на событие, которого в Донбассе ждали без малого восемь лет. Объявление о признании независимости застало меня за 15 минут до начала комендантского часа в центре города – на площади Ленина. Здесь их репродукторов, которые днем делают объявления об эвакуации, транслировалась речь президента России. Редкие прохожие останавливались ненадолго послушать, затем загружали онлайн-трансляцию на телефоне и спешили домой, дослушать в кругу семьи (продолжение)