Консилиум врачей в Москве не пришел к единому мнению по назначению «Золгенсмы» Марку Угрехелидзе

Марк Угрехелидзе. Фото: соцсети

Семья 4-летнего Марка Угрехелидзе сейчас находится в московской клинике при НИКИ педиатрии им.Вельтищева. Здесь ребенок, страдающий от спинальной мышечной атрофии, проходит терапию и ждет нового консилиума врачей, на котором медики должны были принять решение о назначении мальчику препарата «Золгенсма». 22 февраля стало известно, что консилиум прошел, но родители Марка так и не услышали от его членов заветного «да».

- Консилиум не пришел к общему знаменателю. Возможно, что 25 февраля они все же вынесут решение, но неизвестно, какое это будет решение, - рассказала в соцсетях мама ребенка Марина Угрехелидзе.

Это уже не первый консилиум, на котором медики обсуждали состояние Марка и способы его лечения. Врачи дважды отказали ребенку в генной терапии «Золгенсмой». В первый раз, когда семья Угрехелидзе претендовала на лечение за счет государства, второй - когда деньги на самый дорогой препарат в мире они собрали с помощью благотворителей. После шумихи в СМИ семью вызвали в Москву на дополнительное обследование, чтобы принять окончательное решение по его случаю.