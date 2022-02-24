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Общество24 февраля 2022 6:17

Аэропорт в Сочи работает в штатном режиме, задержано пять рейсов

На Кубани закрыли аэропорты, кроме Сочи
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Самолеты принимают и отправляют

Самолеты принимают и отправляют

В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержано только пять рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме, - отметили специалисты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что авиация России решила полностью закрыть полеты из аэропортов юга России. Ограничения ввели в Краснодаре, Анапе, Геленджике.

Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.