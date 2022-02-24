Мэр Краснодара: в кубанской столице усилили меры антитеррористической безопасности

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В Донбассе началась военная спецоперация по освобождению территорий. В связи с этим ограничения ввели в регионах России, в том числе и на Кубани.

Мэр Краснодара заявил, что в кубанской столице все системы жизнеобеспечения столицы Кубани работают в штатном режиме, но с усилением мер антитеррористической безопасности.

- Все службы города взаимодействуют друг с другом. При необходимости администрация Краснодара будет готова оказать необходимое содействие, - сообщил в Instagram Андрей Алексеенко.

Из-за приостановки полетов авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. В связи с закрытием неба над Краснодарским краем пассажирам рекомендуют перемещаться на поездах или автобусах. Вокзалы Краснодар-1 и Краснодар-2 продолжают работу в штатном режиме.