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Общество24 февраля 2022 11:19

Мэр Краснодара: в кубанской столице усилили меры антитеррористической безопасности

Андрей Алексеенко рассказал об обстановке в городе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В Донбассе началась военная спецоперация по освобождению территорий. В связи с этим ограничения ввели в регионах России, в том числе и на Кубани.

Мэр Краснодара заявил, что в кубанской столице все системы жизнеобеспечения столицы Кубани работают в штатном режиме, но с усилением мер антитеррористической безопасности.

- Все службы города взаимодействуют друг с другом. При необходимости администрация Краснодара будет готова оказать необходимое содействие, - сообщил в Instagram Андрей Алексеенко.

Из-за приостановки полетов авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. В связи с закрытием неба над Краснодарским краем пассажирам рекомендуют перемещаться на поездах или автобусах. Вокзалы Краснодар-1 и Краснодар-2 продолжают работу в штатном режиме.