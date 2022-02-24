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Общество24 февраля 2022 9:37

Самолеты не летают. Как туристам выбраться из Краснодарского края

Из-за закрытого неба над Кубанью отдыхающим можно уехать другим транспортным сообщением
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пассажиров просят выбирать наземный транспорт

Пассажиров просят выбирать наземный транспорт

Жители всей страны проснулись утром 24 февраля под тревожные сообщения. В Донецкой и Луганской республиках началась военная спецоперация по освобождению территорий. В связи с этим ограничения ввели в регионах, близко расположенных к Донбассу, в том числе и на Кубани.

Для безопасности Росавиация приняла решение закрыть небо для гражданских воздушных судов в Анапе, Геленджике, Краснодаре, также прекратили работу воздушные гавани в Ростове, Крыму, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже. Предварительно, ограничения будут действовать до 2 марта. Тысячи пассажиров не смогли вылететь из городов, им пришлось сдавать билеты и искать альтернативный транспорт.

Из-за закрытого неба над Кубанью туристам можно уехать другим транспортным сообщением. Наземное сообщение не прерывалось – поезда и автобусы курсируют в штатном режиме. Также работает сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, система междугородних поездок поможет выбрать время и подходящего водителя, которому с вами по пути.

В Краснодарском крае делают все возможное, чтобы не допустить скопления людей на транспортных узлах. Так, РЖД увеличило количество поездов, а также в действующие составы включило дополнительные вагоны.

- Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не спровоцировал повышение стоимости, - уточнили в компании.

На вокзалах организован запас питьевой воды и дополнительные места для отдыха пассажиров. Также предусмотрены пункты временного пребывания пассажиров.

Отметим, что приостановлено и судоходство в Азовском море в соответствии с федеральным на основании прибрежного предупреждения от Минобороны РФ. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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