Настя Негода получила номинацию «Лучшая телеведущая музыкального телеканала»

Фото: Евгений Лавров

В воскресенье, 20 февраля, в Crocus City Hall прошла ежегодная закрытая церемония награждения премии «Великие люди России». История премии берет свое начало из пандемии 2019 года. Тогда на помощь врачам пришли бизнесмены, политические деятели и представители общественности. Теперь ежегодно в одном месте собираются творческие и успешные личности из разных сфер деятельности.

В этом году на сцене Crocus City Hall можно было увидеть Настю Негоду - певицу, телеведущую и автора песен. На премии «Великие люди России» Настя Негода выиграла номинацию «Лучшая телеведущая музыкального телеканала».

Фото: Евгений Лавров

Девушка начала развивать карьеру в шоу-бизнесе в 2021 году и сразу же попала на федеральные радиостанции. За плечами артистки многолетний опыт работы журналистом, телеведущей. Прекрасное музыкальное образование и владение несколькими инструментами помогает Негоде развиваться как певице и писать песни. В репертуаре Насти встречаются треки и других авторов, в которые она вкладывает душу и сердце, заставляя слушателей проживать вместе с ней историю песни.

Напомним, что в конце 2021 года Настя получила номинацию «Медиа-старт года» по версии журнала Megapolis Time и «Самая стильная ведущая 2021 года» по версии World Fashion Magazine Awards.