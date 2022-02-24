В результате ракетного удара нефтегруз получил повреждения.

Появилось видео повреждений на борту российского грузового судна, попавшего под ракетный удар в Азовском море. Напомним, ЧП случилось в 11:00 24 февраля в акватории моря. Грузовые суда попали под обстрел. Огонь, как сообщали в погрануправлении ФСБ по Краснодарскому краю, велся со стороны Мариуполя.

В результате ракетного удара нефтегруз получил повреждения. На борту из-за этого даже вспыхнул пожар. На кадрах, которые сняли силовики, отчетливы видны последствия огня. Серьезные повреждения зафиксированы в верхней части кормы, которая держится на плаву.

Один из членов судокоманды получил тяжелое ранение. Чтобы оказать ему помощь, задействовали пограничников.