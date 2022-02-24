Из аэропорта Сочи 24 февраля вылетело 17 рейсов

Накануне состоялось заседание межведомственного оперштаба Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского
Накануне состоялось заседание межведомственного оперштаба под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. Были подведены итоги дня.
- Все службы курорта отработали слаженно, - сообщил в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.
В итоге из аэропорта Сочи в течение дня вылетело 17 рейсов. Порядка 1700 человек смогли покинуть город. На данный момент 12 рейсов на регистрации.
Железнодорожные вокзалы также работают штатно. Как заявляют в мэрии, очередей в кассы нет. Маршрут Адлер-Москва организовали двумя допсоставами на 1200 пассажиров.
- К поездам и электричкам из обычного расписания добавили новые вагоны, - подчеркнул мэр Сочи.
Как ранее писала «КП»-Кубань», по маршруту международный аэропорт-ж/д вокзал стали ездить бесплатные шаттлы.
Всего за 24 февраля смогли покинуть порядка 7000 гостей. Маневренный фонд для туристов в Сочи уже готов. Но, как удалось узнать «КП»-Кубань, на данную минуту он не задействован. Отели и гостиницы сами предложили гостям услугу позднего выезда.
- Провели работу со службами такси, предприятиями торговли - нельзя допустить стихийного роста цен, - заявил Алексей Копайгородский.
Все структуры Сочи работают слаженно. А также выполняют поручения главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева.