Из аэропорта Сочи 24 февраля вылетело 17 рейсов

Накануне состоялось заседание межведомственного оперштаба Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Накануне состоялось заседание межведомственного оперштаба под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. Были подведены итоги дня.

- Все службы курорта отработали слаженно, - сообщил в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.

В итоге из аэропорта Сочи в течение дня вылетело 17 рейсов. Порядка 1700 человек смогли покинуть город. На данный момент 12 рейсов на регистрации.

Железнодорожные вокзалы также работают штатно. Как заявляют в мэрии, очередей в кассы нет. Маршрут Адлер-Москва организовали двумя допсоставами на 1200 пассажиров.

- К поездам и электричкам из обычного расписания добавили новые вагоны, - подчеркнул мэр Сочи.

Как ранее писала «КП»-Кубань», по маршруту международный аэропорт-ж/д вокзал стали ездить бесплатные шаттлы.

Всего за 24 февраля смогли покинуть порядка 7000 гостей. Маневренный фонд для туристов в Сочи уже готов. Но, как удалось узнать «КП»-Кубань, на данную минуту он не задействован. Отели и гостиницы сами предложили гостям услугу позднего выезда.

- Провели работу со службами такси, предприятиями торговли - нельзя допустить стихийного роста цен, - заявил Алексей Копайгородский.

Все структуры Сочи работают слаженно. А также выполняют поручения главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева.